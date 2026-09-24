Olay, dün gece saatlerinde Sanayi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.Ç. ve K.O.İ. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralılardan 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.