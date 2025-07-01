CHP, İmamoğlu’nun tutuklanması ve İBB’ye yönelik operasyonlarla birlikte, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri düzenlemeye ise devam ediyor.

Hafta içi bir gün İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise Türkiye’nin bir ilinde yapılan mitinglere yüzbinlerce yurttaş katıldı.

Miting dolayısıyla CHP Kadın Kolları Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüdü. Mitinge üniversite öğrencileri de toplu bir şekilde katıldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldi.

Çetin, alanda yaptığı konuşmada, "Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. CHP lideri Özgür Özel birazdan kürsüye çıkacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun Saraçhane'ye mesajını iletiyor:

"Sevgili İstanbullular, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, içi adalet ateşiyle yanan kıymetli hemşehrilerim, bir kez daha evinizde Saraçhane'deyiz. Sizinle gurur duyuyorum. Hoş geldiniz. Yüz gündür onurla ve cesaretle sahip çıktığınız, darbe heveslilerine bırakmadığınız Saraçhane milletin evidir. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Saraçhane'de de ancak milletin seçtikleri görev yapabilir. Yetkiyi millet verir, millet alır. Seçilmiş belediye başkanlarını bırakın kesinleşmiş mahkeme kararlarını daha ortada iddianame bile yokken tutuklayıp görevden almaya kalkanların hedefi doğrudan milletimizdir. Rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı ederek seçim kazanma planları yapanların hedefi doğrudan milletimizdir.

Onlar seçimle gelenin seçimle gitmediği, muhalefetsiz bir rejim inşa etmek için millete boyun eğdirme peşindeler. Onun için milletimiz 100 gündür kendi hak ve hürriyetlerini savunuyor. 100 gündür meydan meydan artarak yükselen adalet talebiyle milletimiz vatanına sahip çıkıyor. Adalet ve hürriyet için ayağa kalkan bir milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Kim kendini ne sanırsa sansın, kim kendini hangi aynada görürse görsün, millet, milletimiz herkesten büyüktür.

Mühür, kendini sultan zannedenler de değil milletimizdedir. Günü gelir, sandık kurulur ve milletin vicdanı son kararı verir. Sevgili hemşehrilerim, ben Silivri zindanında geride bıraktığım günlerin hesabını tutmuyorum. Yüz gün de olsa, bin gün de olsa fark etmez. Milletimin vicdanında mahkum olmadığım sürece kendime esaret altında kabul etmiyorum, etmeyeceğim."

Muharrem İnce'de Saraçhane'de otobüsün üzerine çıkıp yurttaşları selamladı.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMASINA BAŞLADI

CHP lideri Özgür Özel konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Hürriyet Kavgası' şiiriyle başladı.

Özel "Özgür Özel, konuşmasına Nâzım Hikmet şiiriyle başladı:

"Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır." dizelerini okudu.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bundan tam 100 gün önce Erdoğan televizyonların karşısına çıktı. Sizin 4. eylem gününüzdü. Dedi ki 1 ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ey Erdoğan, bu sözden beri 3 ay geçti. 100 gün geçti. Biz bugün ailelerle beraberiz. Omuz omuzayız. Birlikteyiz. Kimsenin kimseden gözünü kaçıracak hali yok. Biz birbirinin gözüne değil, birbirimizin emanet evlatlarına bakacak kadar kardeşiz.

Bu meydan birilerinin sandığı gibi bir siyasi partiye bir görüşe ait değildir. Burası milletin meydanıdır. Demokratların meydanıdır. Bu meydana gelen herkes bilir ki bu meydanın ötekisi yoktur, itilen kakılan yoktur. Kurtuluş yok tek başına!

19 Mart akşamı tek başına kurtulmayacağımızı, hep beraber mücadele edeceğimizi bilerek, sadece Ekrem Başkan'a değil, tüm belediye başkanlarımıza, bütün genel başkanlara, siyasi tutsaklara özgürlük isteyerek bir araya toplandık. Bizim arkadaşlarımız belki zindandalar ama moralleri yüksek. İnanıyorlar biz haklıyız biz kazanacağız. Onları zindanlara atanlar saraylarda oturuyor ama korkuyorlar yerin yedi kat dibindeler. Kaybedecekler!

Bu darbenin başında bir cunta başkanı var. Milletin Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır!

Bu millet bu darbeye direndi. Özgürlüğünüz, iradeniz için direndiniz. Siz cumhuriyet tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Ey Akın Gürlek, ey Erdoğan, gel şu Saraçhane'ye bir bak. Bu ülkeyi teslim olanlar değil, direnenler kurdu. Ey Erdoğan, biz korkuyu evde bıraktık.

Buradan kimler geldi, kimler geçti. Erdoğan bu binada başkanlık yaptı. Bir gün evine, evinin kapısına, eşinin evladının yanında kapısına polis dayanmadı. Bir gün tutuklanmadı. Tutuksuz yargılandı. Kapıdan çıktı, meydana geldi, millete seslendi, davulla zurnayla cezaevine gitti.

Buradan sana açıkça meydan okuyoruz. Bin yerde operasyon yapsan, bin yerde direneceğiz."

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