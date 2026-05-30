Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kanye West, İstanbul'daki dev konseriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken, etkinlik öncesinde stadyum çevresinde büyük hareketlilik yaşandı.

Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na akın etti. Tribünleri doldurmaya başlayan müzikseverler, dünyaca ünlü sanatçının sahneye çıkacağı anı heyecanla bekledi.

120 BİN KİŞİK KATILIM

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi. Yaklaşık 120 bin kişinin katılım göstermesinin beklendiği organizasyonun, Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük konser etkinliklerinden biri olması öngörülüyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Konser yalnızca müzik tutkunlarının değil, ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu. Etkinliği takip etmek üzere stadyuma gelen isimler arasında Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Hazar Ergüçlü de yer aldı.

Öte yandan Mentra üyeleri de konseri izlemek için stadyuma gelen isimler arasında görüldü.