İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu'nun bir şehrinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlayan mitingler hız kesmeden devam ediyor. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin yenisine İstanbul'un Kartal ilçesi, ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında toplanan kalabalığa seslendi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepkisini sürdüren Özel, asgari ücrete yönelik ara zam çağrısını yineleyerek "Bu Kızılcahamam Kampı’nda milletvekilinin biri söz almış demiş ki ‘Sokağa çıkıyoruz, karşıdan gelen asgari ücretlinin yüzüne bakamıyoruz. Yılda 4 kere bile yapabiliriz demiştiniz ama hiç olmazsa asgari ücrete Temmuz'da zam yapılsa' demiş. Tayyip Bey hiç oralı olmamış. Vekilini dinlememiş. Ben buradan millete verdiği sözü tutamayıp da utanan AK Partili milletvekillerine sesleniyorum, bu yolun sonu, yol değil. Bırakın o partiyi istifa edin. Onurunuzla istifa edin" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

- 19 Mart'ta bir darbeye giriştiler. Biz size Saraçhane'ye çağrı yaptık. Onlar vapur seferlerini durdurdular. Metroları durdurdular. Bana diyorlar ceketi çıkar kolları sıva diye ama kolları sıvamak benim işim değil. Kolları sıvayanı dışarı çıkarmak benim işim.

- Maç olur polis çalışır, bayram olur çalışır, afet olur çalışır. Kaskını yastık yapar yatar. Bir kuruş tazminat almaz, mesai almaz. Kimse dönüp derdin var mı diye bakmaz, her şeyde de toplumun karşısına, işçinin karşısına koyarlar. Ben buradan İçişleri Bakanına geçmişte verdikleri sözleri bir kez daha hatırlatıyorum. Polisimize, bekçimize, jandarmaya, sahil güvenliğe tez elden düzenleme bekliyoruz.

- Saraçhane'de gençlerle karşı karşıya getirmeye çalıştıkları polisimizin gözlerinin içine bakınca biz çok şey gördük. Buradan tüm polislerimize alkış istiyoruz. Savunma işçisi geçinemiyor diyorlar. 600 bin kamu işçisi var. Bunların sözleşmeleri 350 binin altı yedi aydır 250 binin de 4 aydır sözleşme sıkıntısı var. Bu Tayyip Erdoğan ne ile övüyorsa, savunma sanayi, top, tüfek hepsini yapıyorlar. Alın teri göz nuru, dirsek çürüterek çalışıyorlar, 39 bin lira veriyorlar bu işçilere. Grev kararı aldılar. 26 Ağustos'ta kamu emekçilerine sahip çıkın, meydanlarda onları yalnız bırakmayın!

- 23 yıldır ben kazandım ben kazandım diyeni yenen Ekrem'in arkasında duruyoruz. Bu darbe millete ağır bir bedel ödetti. Maliyeti düşük gelirlinin sırtına vurdular. Ne gençler mutlu ne asgari ücretliler. 6 Şubat depreminde dedi ya asrın felaketi diye, 100 milyar dolar dolara mal oldu bize. Bu yaptıkları 150 milyar dolara mal oldu. Bir buçuk asrın felaketi yaşattılar bize. Eğer bu darbeye yaktıkları dövizi, borsayı hepimiz için bölersek herkesin cebinden ayrı ayrı 86 milyondan 76 bin lira çalındı. Hepimizin cebinden 10 çeyrek altın çaldılar.

- Küçücük bir kız çocuğu küpesini kaybetse nerede arar, kaybettiği yerde. Emekliler, asgari ücretliler, kaybettiğinizi arayacak mısınız? Nerde bulacaksınız biliyor musunuz? Nerde kaybettiysen orada 2002'de sandıkta kaybettin, ilk sandıkta bulacaksın! Baki Aydöner kardeşimi, Aziz İhsan Aktaş iftirayla suçluyor. Baki diyor ki ömrümde tanımam. Zorluyorlar, Gürkan Dölekli var diyor, onunla irtibat kurdu. Bu Dölekli kim biliyor musunuz? Mehmet Şimşek'in fotoğraf çekildiği. Bunun bir tane lüks bir oteli var. On emekli birleşse bir gece kalamaz. Nerde bu otel? Kızılcahamam'da. Bu hafta sonu, milletvekilleriyle, Tayyip Erdoğan'ın kamp yaptığı otelin sahibi bu adam!

- Manavgat'ta baklava kutuları gördüm. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Biz şu anlayışın insanı değiliz; benim hırsızım iyi, seninki kötü. Bütün hepsinin Allah belasını versin. Bizim suçumuz belediye meclis üyesi yapmışız. Bunun kuyruğundan tutmuşlar. 32 saat video izledik. Bak şimdi baklava diye biliyorlar mı? Utanmaz bozuk tohum, ne oldu baklava kutusu? Kutudan AKP çıktı.

- Baklavanın üstünden ampul çıktı, ampul. Baklava kutusunu eline tutuşturmuşlar, 32 saat görüntü izledik, nasıl bir kumpas izlediklerini gördük. Baklavanın üstüne CHP yazmışlar, utanmaz bozuk tohum ne oldu baklava kutusu? Bu Kızılcahamam Kampı’nda milletvekilinin biri söz almış demiş ki ‘Sokağa çıkıyoruz, karşıdan gelen asgari ücretlinin yüzüne bakamıyoruz. Yılda 4 kere bile yapabiliriz demiştiniz ama hiç olmazsa asgari ücrete Temmuz'da zam yapılsa' demiş. Tayyip Bey hiç oralı olmamış. Vekilini dinlememiş. Ben buradan millete verdiği sözü tutamayıp da utanan AK Partili milletvekillerine sesleniyorum, bu yolun sonu, yol değil. Bırakın o partiyi istifa edin. Onurunuzla istifa edin! Son altı ayda AK Parti’den istifa edenlerin sayısı 300 bine yakınken CHP’ye 500 bine yakın kişi katıldı.

- Bu haftasonun 1 milyon aileyi tedirgin eden LGS sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı. Geçen yılın tam iki katı. ailelerin içine kurt düştü. Buna efendice yanıt vermek, tahkikat yapmak yerine, Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce gerizekalıya anlatır gibi anlattım dedi. LGS'den pis kokular gelmiyor, CHP'den geldi dedi utanmaz! Yusuf Tekin! O Yüce Divan'da yargılanacaksın!

- Çocukların babalarının alın terini çaldınız ama çocuklarımızın geleceklerini çalıyorsunuz, hesabını Yüce Divan'da vereceksiniz! Söz veriyorum yargılatacağız, gümbür gümbür iktidara geliyoruz. Yalnız kaldık dememek için ittifakta olmadıkları partilere, ittifak ortağıyız diyorlar, onlar da yalanlıyor. Ey Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu yolu yalnız yürüyeceksin. İşlediğin tüm suçların cezasını vereceksin. AKP'li olmak, delegesi olmak, oy vermek suç değildir. Buradan tüm AKP'lilere sesleniyorum. Hırsızlar korksun, arsızlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı korkmasın!

- Bugünkü bir gelişme üzerine birlikte çok tarihi bir şey konuşacağız. Önce, Hatay Hassa, AKP'li belediye başkanlarının sonrakine, önceki bugünküne diyor. Diyor ki, Hatay'ın önceki belediye başkanı Mehmet Karataş, mevcut AKP'li başkan Selahaddin Çolak hakkında; ilçeyi soydu, mal almadan fatura kesiyor, akrabalarına para transferi yapıyor. Erdoğan'a sesleniyor, hırsızlar, faturacılar kol kola. Bir adam yumurta çalsa adamı içeri atarsınız.

- Adam koca belediyeyi soydu niye içeri atmıyorsunuz! Bak Erdoğan, gizli tanık yok. Senin belediye başkanın söylüyor. Ve halen daha kimse parmağını kıpırdatıp da Hatay'ın Hassa Belediyesine bakmıyor. Malatya'ya bakmıyor. Dünya kadar yolsuzluk dosyasını önceki dönem için Ekrem Başkan, 37 tane verdi. Süleyman Soylu el koydu. Kimse sayfasını açmıyor. 97 tane, 'bozuk tohumun babası', savcılar açmıyor. Buradan tüm Cumhuriyet Savcılarına bir kez daha sesleniyorum, bu kadar muhteşem bir ünvan olamaz. Atatürk bize Cumhuriyet ünvanı vermedi. Ama size Cumhuriyet'i koruyun diye yetkiler verilmiş, Erdoğan'ın korktuğu rakibine bir tane delil olmadan, saldıranlar, ispatlı şahitli, yolsuzluğun üzerine gitmiyorlar. Ya Cumhuriyet'i koruyun ya da o ünvanı bırakın!