İran'ın başkenti Tahran'da, ülkenin Cumhurbaşkanı, komutanları ve üst düzey yetkilileri savaşta ölenleri anmak için toplandı.

12 gün süren İsrail - İran Savaşı sonrası Tahran'da onlarca komutan ve nükleer bilimcinin naaşı toprağa verildi. İsrail'in füze ve İHA saldırıları sonucu ölenler için toplu cenaze yapıldı.

Törene siyahlar giymiş kalabalıklar katıldı. Devlet medyasına göre en az 16 bilim insanı ve 10 kıdemli komutan anıldı.

Ancak cenazede son yolculuğuna uğurlanması beklenen isimlerden biri, törene tabutla değil bastonla katıldı.

Ayatullah Ali Hamaney'in baş danışmanlarından olan ve İsrail tarafından öldürüldüğü sanılan Ali Şemhani, cenaze töreninde ön saflardaydı. Şemkani'nin ölmediği, ağır yaralandığı ortaya çıktı.

TABUTLAR ÇİÇEKLERE SARILDI

Defnedilenlerin arasında İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami ve Uzay Kuvvetleri Şefi General Emir Ali Hacızade yer aldı.

Tabutlar, Azadi Meydanı'na resimleri ve çiçeklerle taşındı. Devlet televizyonu törende balistik füzelerin sergilendiği görüntüleri yayımladı.

“Kuvvet Şehitleri Cenaze Töreni” adı verilen etkinlikte toplamda 60 kişinin anıldığı belirtildi. Ölenler arasında dört kadın ve dört çocuk da vardı.

610 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakıri, Selami ve Hacızade savaşın başladığı 13 Haziran günü hayatını kaybetmişti. İsrail, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için bu saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İran ise nükleer silah programı olmadığını ve bu yöndeki iddiaları reddettiğini savunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı, 12 gün süren çatışmalarda 610 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında 13 çocuk ve 49 kadın bulunuyor. Yaralı sayısı ise 4 bin 700’ü geçti.