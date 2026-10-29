South Wales Argus gazetesinin haberine göre, Unimetals'in iflas etmesiyle Newport'taki geri dönüşüm tesisi faaliyetlerini durdurdu. Tesiste biriken 80 binden fazla buzdolabı ve dondurucunun ne zaman işleme alınacağı ise belirsizliğini koruyor.

Söz konusu tesis, eski soğutma cihazlarının içindeki gazların güvenli şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm işlemlerinin yapılması için özel ekipmanlara sahipti.

İKİ TESİSTE DE YANGIN ÇIKTI

Newport'taki kapanma, Darlaston ve Thetford'daki geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlarla aynı döneme denk geldi. Üç tesiste yaşanan aksaklıklar, İngiltere ve Galler genelinde eski beyaz eşyaların işlenebileceği kapasiteyi önemli ölçüde azalttı.

Buzdolabı ve dondurucuların içindeki soğutucu gazların çevreye zarar verebilmesi nedeniyle bu cihazların özel yöntemlerle geri dönüştürülmesi gerekiyor.

HÜKÜMETE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Oxfordshire İlçe Konseyi, Newport'taki tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Konsey, gerekli ekipmanların hâlâ tesiste bulunduğunu ve biriken atıkların işlenmesi için bu kapasitenin yeniden kullanılabileceğini belirtti.

Newport Limanı'nı işleten Associated British Ports (ABP) ise tesisin ve sahada bulunan malzemelerin geleceği konusunda üçüncü taraflarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Şirketin iflası yalnızca geri dönüşüm faaliyetlerini değil, istihdamı da etkiledi. Unimetals'in kapanmasıyla yaklaşık 650 kişinin işi tehlikeye girdi.