ABD'de daha yoğun olarak kullanılan Starlink intenet hizmetinin dünya genelinde çöktüğü bildirildi. Bağlantı sorunları kullanıcılar tarafından X ve Reddit gibi platformlardan duyruldu ardından şirket açıklama yaptı.

60 BİN KULLANICIYI ETKİLEDİ

Kesinti ilk olarak Türkiye saati 22:30 civarında DownDetector platformunda raporlanmaya başlandı. Kısa süre içinde bildirim sayısı hızla artarak yaklaşık 60 bin kullanıcıyı etkileyen bir seviyeye ulaştı. Kullanıcılar, özellikle sosyal medya ve arıza bildirim sitelerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi.

DownDetector’da paylaşılan kullanıcı mesajlarına göre, ABD'de kesintiden etkilenen bölgeler arasında Maryland - Washington DC, Kuzey Kaliforniya, Teksas’ın kırsal merkezi ve Indiana’nın doğu merkezi gibi çok sayıda farklı lokasyon yer alıyor.

X'te sorun hakkında paylaşım yapan kullanıcılar Starlink'e Avrupa'da da erişim sorunu olduğunu dile getirdi.

RESMİ STESİNDEN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Starlink’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, “Starlink şu anda bir hizmet kesintisi yaşamaktadır. Ekibimiz durumu araştırmaktadır.” ifadesi yer aldı. Ancak kesintinin nedeni veya ne zaman sona ereceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Bilgilendirmenin yapılmasından kısa bir süre sonra siteye erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Bu kesinti, özellikle uzak bölgelerde internet erişimini sağlayan Starlink kullanıcılarını doğrudan etkiledi. Uydu tabanlı sistemin geniş kapsama alanı nedeniyle, kırsal ve altyapısı yetersiz bölgelerdeki kullanıcılar için önemli bir iletişim aracı olması, sorunun ciddiyetini daha da artırdı.