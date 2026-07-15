Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşil Burun Adaları'nın 26 kişilik kadrosunda 15 yurt dışı doğumlu futbolcu yer aldı. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan takım, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kuzey Atlas Okyanusu'nda, Batı Afrika kıyılarının yaklaşık 450-600 kilometre açığında bulunan bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, profesyonel bir ligi bulunmamasına rağmen yurt dışında yetişen gurbetçi futbolcuların katkısıyla başarıya ulaşan bir milli takım profili çizerek dikkati çekti.

ON BİRİNCİ ADA DENİLİYOR

Brezilyalı spor yayın organı Globo Esporte'nin Yeşil Burun Adaları muhabiri Raphael Bozeo, Yeşil Burun'un 10 adadan oluşan bir diaspora ülkesi olduğunu hatta halk arasında diasporaya on birinci ada denildiğini dile getirdi.

Bozeo, "Yeşil Burun Adaları'nın nüfusu yaklaşık 500 bin; buna karşılık dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yeşil Burun Adalı kökenlilerin sayısı 1 ile 2 milyon. Ülkede yaşayanlardan çok daha fazla Yeşil Burun Adalı yurt dışında bulunuyor" dedi

"BOŞ ZAMANLARINDA FUTBOL OYNUYORLAR"

Ülkede tam anlamıyla profesyonel bir futbol liginin olmadığını belirten Globo Esporte muhabiri, futbolun büyük ölçüde amatör düzeyde oynandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar gündüz çalışıyor, boş zamanlarında futbol oynuyor. Sadece futboldan geçimini sağlayan oyuncu sayısı oldukça az. Bu nedenle ABD, Portekiz, İrlanda ve diğer ülkelerde daha rekabetçi futbol ortamlarında yetişen oyuncuları milli takıma kazandırabilmek büyük avantaj sağlıyor."

Adalar arasındaki ulaşım zorluğunun ülkede sporun ve futbolun gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayan Yeşil Burun Adalı gazeteci, ülke içinde de bazı yapısal sorunlar bulunduğunu aktardı.

"ANA DİLİNİ YILLAR SONRA ÖĞRENDİ"

İrlanda'da doğan ve kariyerini Shamrock Rovers takımında sürdüren Roberto Lopes'i örnek veren Bozeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"34 yaşındaki futbolcu milli takımın stoperlerinden biri. İrlanda'da doğdu, babası ise Yeşil Burun Adalı ama Lopes, uzun yıllar boyunca kendi köklerini çok iyi tanımıyordu. Milli takıma katıldıktan sonra yalnızca Yeşil Burun Adaları formasını giymeye başlamadı aynı zamanda kendi geçmişiyle ve ailesinin kökenleriyle de yeniden bağ kurdu. İrlanda Milli Takımı yerine Yeşil Burun Adaları'nı tercih etti. Bunun ardından ülkenin ana dilini öğrenmeye başladı ve babasının doğduğu ülkeyle çok daha güçlü bir ilişki kurdu."

Az sayıda da olsa ülkede futbolcu yetiştiğini aktaran Bozeo, bu durumun Yeşil Burun Adaları'nın kimliğini yansıttığını söyledi.

FUTBOL SAYESİNDE TANINDILAR

Bu küçük ada ülkesinin son 32 turuna yükselme başarısının sürpriz olarak görülmesinin nedenlerinden birinin, dünyanın büyük bölümünün Yeşil Burun Adaları'nı yeterince tanımaması olduğunu belirten Bozeo, şöyle devam etti:

"Buna Brezilya'yı örnek verebilirim. Brezilya ile Yeşil Burun Adaları aynı dili, yani Portekizceyi konuşuyor. Buna rağmen Brezilya'da birçok kişi Yeşil Burun Adaları'nın varlığından bile haberdar değildi. Burada birçok kişi bana Brezilya'ya gittiklerinde önce ülkelerinin nerede olduğunu anlatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hatta bazı insanlar Yeşil Burun Adaları'nın bağımsız bir ülke olduğunu bile bilmiyordu. Afrika'dan bahsedildiğinde ise Afrika'yı tek bir ülke sanan insanlar vardı."

Ülkedeki futbol federasyonunun diasporayla yürütülen uzun vadeli çalışmaları olduğunun altını çizen Bozeo, kazanılan başarının aslında beklenen bir sonuç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyon yıllar boyunca yurt dışında yaşayan ya da yurt dışında doğmuş, ancak Yeşil Burun Adalı ailelerden gelen futbolcuları tek tek tespit edip milli takıma kazandırmak için büyük çaba gösterdi. Amaç, ülkede yetişen futbolcular ile diasporada yaşayan futbolcuları aynı takım altında buluşturmaktı. Burada sıkça kullanılan bir başka ifade de şuydu: " yüzde 1 ihtimal ve yüzde 99 inançla her şeyi başarabiliriz."

DÜNYAYA DERS VERDİLER

Bozeo, küçük futbol ülkelerinin Yeşil Burun Adaları'ndan ders çıkarması gerektiğini belirterek, "Yeşil Burun Adaları, organizasyon ve uzun vadeli planlamanın meyvesi toplandı" dedi.

Bugün elde edilen başarının temelinde iyi bir organizasyon olduğunu belirten gazeteci, "Bu süreç, 2010 yılında Portekizli teknik direktör Joao de Deus ile başladı. Kendisi bugün Jorge Jesus'un teknik ekibinde yer alıyor. Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu Başkanının da anlattığı gibi, o dönemde uzun vadeli bir proje başlatıldı. Bence küçük futbol ülkelerinin alması gereken ilk ders de bu. Kısa vadeli sonuçlar yerine uzun vadeli bir proje oluşturmanız gerekiyor" diye konuştu.

Bozeo, ikinci önemli noktanın grup ruhu olduğunu belirterek, "Yeşil Burun Adaları, adım adım ilerleyen uzun vadeli bir plan uyguladı. Önce 2013 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı. Ardından yeniden 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. Yani başarı bir anda gelmedi. Her aşama, bir sonrakinin temelini oluşturdu." şeklinde konuştu.

Joao de Deus göreve geldiğinde, ülkedeki teknik direktörlerin de uyguladığı ortak bir çalışma modeli oluşturduğunu dile getiren Bozeo, "Bu sayede ülke genelinde daha standart ve sürdürülebilir bir futbol sistemi kurulmaya başlandı. Bence diğer ülkelerin de örnek alması gereken şey tam olarak bu; sabırlı olmak, uzun vadeli düşünmek ve istikrarlı şekilde çalışmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.