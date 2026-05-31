Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google’ın, halk sağlığını tehdit eden ölümcül salgınlara karşı biyoteknoloji alanına yöneldi. Şirketin uzun süredir gizlilik içinde yürüttüğü “Debug” adlı girişim, önümüzdeki iki yıl içinde Kaliforniya ve Florida’yı kapsamlı bir saha çalışmasına dönüştürmeyi planlıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) sunulan proje kapsamında, özellikle sivrisineklerle taşınan Batı Nil virüsü, St. Louis ensefaliti, Dang humması, Zika ve Sarı Humma gibi hastalıklara karşı taşıyıcı popülasyonun azaltılması hedefleniyor. Kaliforniya’nın Riverside bölgesinde yeni vakaların görülmesi ise çalışmanın önemini daha da artırdı.

WOLBACHIA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Projenin merkezinde, doğada zaten bulunan “Wolbachia” bakterisiyle enfekte edilmiş erkek sivrisineklerin kontrollü biçimde doğaya bırakılması yer alıyor. Bu yöntemle, enfekte erkeklerin yabanıl dişilerle çiftleşmesi sonucu oluşan yumurtaların gelişememesi sağlanıyor.

Böylece hedeflenen sivrisinek popülasyonu zaman içinde doğal yollarla azalıyor ve kimyasal ilaçlamaya alternatif bir biyolojik mücadele yöntemi öne çıkıyor.

Uzmanlar ayrıca halk arasında oluşan “daha fazla ısırılma” endişesinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Çünkü insanları ısıran sivrisinekler yalnızca dişilerden oluşuyor, doğaya bırakılan erkek sivrisinekler ise ısırma riski taşımıyor.

YAPAY ZEKA VE ROBOTik SİSTEMLER KULLANILACAK

Google’ın bu iddialı projesinde üretim ve lojistik süreçlerinin büyük ölçüde yapay zeka ve robotik sistemlerle yönetildiği ifade ediliyor. Milyonlarca sivrisineğin yetiştirilmesi, cinsiyetlerinin ayrıştırılması ve belirlenen bölgelere planlı şekilde salınması ileri teknoloji altyapısıyla yürütülüyor.

Otonom sistemler sayesinde yüksek ölçekli üretimin daha kontrollü ve hatasız biçimde gerçekleştirildiği, projenin başarısı için bu teknolojilerin kritik rol oynadığı belirtiliyor.

EPA KARARI BEKLENİYOR

Proje, ABD kamuoyunda hem ilgi hem de tartışma yaratmış durumda. Bir kesim, girişimi salgın hastalıklarla mücadelede devrim niteliğinde bir adım olarak görürken, bazı bölge sakinleri ise doğaya büyük ölçekli biyolojik müdahalelerin risklerinden endişe ediyor.

Özellikle Kaliforniya ve Florida’da yaşayan bazı vatandaşlar, bu tür deneylerin kendi bölgeleri yerine başka yerlerde yapılmasını tercih ettiklerini dile getiriyor.

Çevre Koruma Ajansı’nın, halktan gelen görüşleri 5 Haziran’a kadar toplamaya devam edeceği ve ardından projeye ilişkin nihai kararını açıklayacağı bildiriliyor.