2015 yılında Kanada Başbakanlığı görevine gelerek yaklaşık on yıl boyunca ülke siyasetine yön veren Justin Trudeau, Mart 2025'te koltuğunu devrederek aktif siyasi kariyerini sonlandırırken ABD'li pop yıldızı Katy Perry ile aşkı dünya gündemine oturdu.

Görev süresi boyunca NATO zirvelerinde Baltık bölgesindeki savunma stratejileriyle öne çıkan ve 2018 G7 Zirvesi gibi kritik küresel organizasyonlara ev sahipliği yapan Trudeau, uluslararası diplomasi arenasının en aktif figürlerinden biri olarak tanındı.

Özellikle Ukrayna ile yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve ilerici sosyal politikalarıyla dikkat çeken liderin siyasi serüveni, parti içi değişim talepleri ve kamuoyu desteğindeki azalma neticesinde istifasıyla yeni bir evreye girdi.

POP İKONUYLA AŞKI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Siyaset dünyasından çekilmesinin ardından özel hayatıyla dünya gündeminden düşmeyen Trudeau, dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ile yaşadığı sürpriz aşkla magazin manşetlerine taşındı. 2023 yılında eşinden ayrılan eski Başbakan'ın Perry ile olan birlikteliği, 2025 yılı sonunda resmiyet kazandı.

Çift son olarak Nisan 2026'da California'daki Coachella Festivali'nde el ele görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. Kaliforniya’daki Empire Polo Club’da 10-12 ve 17-19 Nisan tarihlerini kapsayan iki hafta sonuna yayılan Coachella 2026, iddialı sahne programı ve ünlü geçidiyle kapılarını açtı. Sabrina Carpenter, Justin Bieber ve Karol G gibi dev isimlerin başrolü üstlendiği festival, müzikal performansların yanı sıra moda şovuna dönüşen atmosferiyle ilk günden sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

"ÜNİVERSİTELİ AŞIKLAR"

Etkinliğin en çok dikkat çeken konukları, geçtiğimiz yazdan bu yana birlikte olan dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau oldu. Uzun süreli ilişkilerini noktaladıktan sonra Temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan ikili, Coachella’da ilk kez bu kadar rahat ve göz önünde bir portre çizdi.

Festival alanına el ele giriş yapan çift, Justin Bieber performansı sırasında sergiledikleri eğlenceli ve samimi danslarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Takipçileri tarafından "üniversiteli aşıklar" benzetmesi yapılan ikilinin rahat tavırları ve samimi halleri, hayranlarından binlerce beğeni ve destek mesajı topladı. Ünlü şarkıcının sosyal medyaya yansıyan el ele kareleri, Perry ve Trudeau’nun ilişkilerindeki mutluluğu kamuoyuna ilan ettikleri bir milat olarak değerlendirildi.