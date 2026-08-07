Yılın ilk döneminden beri finansal piyasalardaki getiri oranları belli oldu. Yatırım araçlarının performansları incelendiğinde, yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman BIST 30 endeksi oldu.

Borsa İstanbul’un en yüksek işlem hacmine sahip şirketlerini kapsayan BIST 30, %26,3'lük getiri oranıyla listenin ilk sırasında zirveye yerleşti.

BORSA REKORA KOŞTU

Hisse senedi piyasalarındaki güçlü seyir, Borsa İstanbul endekslerini zirveye taşıdı. BIST 30’u, %21,2'lik getiri performansı ile BIST 100 endeksi takip etti.

Böylece borsa, enflasyon ve döviz karşısında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan ana mecralardan biri haline geldi.

DÖVİZ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Döviz kurlarında da yukarı yönlü hareket piyasaların dikkatinden kaçmadı.

Dolar / TL, yılbaşından bu yana %10,8 oranında değer kazanarak borsa endekslerinin ardından en çok kazandıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Euro / TL ise %8,9'luk bir getiri sağladı.

Güvenli liman olarak bilinen gram altın, bu süreçte %6,9 prim yaparak dövizin arkasında kaldı.

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ise yatırımcısına %5,3 oranında bir getiri sundu.

GÜMÜŞ KAYBETTİRDİ

Söz konusu dönemde performansıyla yatırımcısını üzen tek enstrüman gram gümüş olarak kayıtlara geçti. Kıymetli maden, yılbaşından beri eksi %10,3 oranında kayıp yaşatarak listenin en son sırasında yer buldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.