Bakır vadeli işlemleri, önceki seansta yaklaşık yüzde 3'lük bir yükselişin sonrası pound başına 5,94 dolar civarında sabit kaldı.

Bu yükselişin temelinde, baz ve değerli metallere olan talebi artıran doların zayıflaması yer alıyor. Doların zayıflaması, bakır, altın ve gümüş de dahil olmak üzere dolar cinsinden fiyatlandırılan emtiaları, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun duruma getiriyor.

YATIRIM TALEBİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Çinli tüccarlar, ikincil tekrardan satış piyasasındaki zorluklara rağmen 1 kilogramlık yatırım sınıfı bakır külçeleri sunuyor. Aynı zamanda, fiziksel alıcılar, Çin'deki Ay Yeni Yılı tatili ve rafine metallere yönelik olası ABD gümrük vergileri öncesinde bakır teslimatlarını öne çekerek küresel arzı daha da daraltıyor. Ayrıca, küresel olarak yenilenebilir enerjiye ve yapay zeka uygulamalarına doğru yaşanan değişimden kaynaklanan güçlü tüketim, bakır talebini desteklemeye devam ediyor.