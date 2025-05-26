Son günlerde global çapta yaşanan gelişmeler jeoekoonomik gelişmelerde değişiklikleri meydana getirdi. ABD'deki tarife belirsizlikleri, ve ülkelerin birbirlerine uyguladıkları yaptırımlar, para piyasalarında sert hareketlilik oluşturdu. Artan belirsizliklerin etkisiyle yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

ALTINDAN SONRA EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle beraber altın en çok kazandıran yatırım araçlarından olurken, onu en çok kazandıran ikinci yatırım aracı olarak platin takip etti.

2025 yılına 892 dolardan başlayan platin, bin 92 dolara yükselerek sene başından beri yüzde 22 kazandırdı. Haftanın son işlem gününü bin 58 dolar ile bin 92 dolar aralığında geçiren platin, günü bin 72 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında 09.50'debin 82 dolarda bulunuyor.