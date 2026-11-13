Manchester United'da geçirdiği zorlu ve eleştirilerle dolu günlerin ardından sezon başında Trabzonspor'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Andre Onana, bordo-mavili formayla adeta küllerinden doğdu. Avrupa liglerindeki kalecilerin kurtarış yüzdelerinin mercek altına alındığı kapsamlı istatistik çalışmasında 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, yakaladığı yüzde 86'lık olağanüstü oranla listenin zirvesine adını yazdırdı.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki dev isimleri dahi geride bırakan Onana'nın en yakın takipçileri ise yüzde 82'lik kurtarış oranıyla Lille forması giyen milli kalecimiz Berke Özer ile Leeds United'ın eldiveni James Trafford oldu. Sıralamada Schalke kalecisi Loris Karius yüzde 80'le yer alırken, Celta Vigo'dan Ionut Radu ve Lazio'dan Christos Mandas yüzde 79'da kaldı.

SAVUNMAYA REİS DOKUNUŞU

Teknik direktör Thomas Reis'ın göreve gelmesiyle birlikte savunma kurgusunda büyük bir disiplin kazanan Trabzonspor'da, kaleci Andre Onana takımın en güven veren ismi haline geldi. Reis yönetiminde çıktığı son 6 lig karşılaşmasının 5'inde kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi; Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Bordo-mavililer bu 6 maçlık periyotta yalnızca deplasmanda 4-3 kazandığı Rizespor mücadelesinde kalesinde 3 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de 11 karşılaşmada toplam 990 dakika sahada kalan Kamerunlu eldiven, bu maçların 6'sını gol yemeden tamamladı. Kalesine isabet eden 54 şutun 46'sında gole izin vermeyen ve yalnızca 8 kez ağlarından top çıkaran Onana, FBref verilerine göre yüzde 85,2'lik kurtarış oranıyla Süper Lig'in de zirvesinde yer alıyor.

EDERSON VE İRFAN CAN'I GERİDE BIRAKTI

Andre Onana, yalnızca kurtarış yüzdesiyle değil, "engellenen gol" istatistiğinde de Süper Lig'deki rakiplerine fark attı. FotMob verilerine göre 6,1'lik engellenen gol değeriyle ligin ilk sırasına yerleşen tecrübeli kaleciyi, 5,6 ile Gençlerbirliği file bekçisi İrfan Eğribayat ve 2,9 ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson takip etti. Süper Lig genelindeki kurtarış yüzdesi sıralamasında da Onana'nın ardından yüzde 84,6 ile Ederson ikinci, yüzde 80,8 ile Bahadır Han Güngördü üçüncü sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrolü üstlenen Kamerunlu kaleci, özellikle Beşiktaş karşısında yaptığı 7 ve Gaziantep FK mücadelesindeki 6 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Onana, son olarak 8 Kasım'da deplasmanda 2-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında da kalesine duvar örerek istikrarlı yükselişini sürdürdü.