Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kalırken, kaleci Andre Onana’nın yaptığı iki büyük hata karşılaşmanın önüne geçti. Kamerunlu file bekçisinin yediği goller, hem teknik heyeti hem de taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

TARAFTARLARDAN ALTAY BAYINDIR KAMPANYASI

Sosyal medyada hızla yayılan tepkilerde, binlerce Manchester United taraftarı Altay Bayındır’ın artık kaleyi devralması gerektiğini savundu. “Artık yeter”, “Altay’a bir şans verin”, “Onana kulübeye, Altay sahaya” gibi etiketlerle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

İngiliz taraftarlar, sezon başında Fenerbahçe’den 4.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Altay Bayındır’a hâlâ yeterli şans verilmediğini ve bu fırsatın artık gelmesi gerektiğini dile getirdi.

ALTAY’A DESTEK PAYLAŞIMLARI

Taraftarların bazı paylaşımları şöyle:

🧤 “Altay Bayındır’ı aldık ama neden hâlâ kulübede? Onana her hafta hata yapıyor.”

🔁 “Zamanı geldi. Altay’a forma verilmeli.”

🇹🇷 “Türk duvarı hazır, sıra onda!”

❌ “Onana her maç risk. Artık sabır kalmadı.”

TEN HAG’IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Teknik direktör Erik ten Hag'ın bu gelişmeler karşısında nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Özellikle rövanş maçında kaleyi kimin koruyacağı, takımın tur şansı kadar taraftarlar için de büyük önem taşıyor.

Henüz Manchester United formasıyla resmi bir Avrupa maçına çıkmayan Altay Bayındır, taraftarların yoğun baskısıyla birlikte şans bulmaya bir adım daha yaklaştı. Gözler şimdi teknik heyette.

'HADDİZİ BİLMENİZ GEREKİR'

Öte yandan Lyon forması giyen eski Manchester United yıldızı Nemanja Matic maçtan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Onana Manchester United'ın Lyon'dan çok daha iyi olduğunu mu söyledi? Eğer Manchester United tarihinin en kötü kalecisi iseniz haddinizi bilmeniz gerekir. Bunu Schmeichel, Van der Sar veya De Gea söylese anlarım fakat Onana en kötülerden biri."