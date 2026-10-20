Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi. Andre Onana, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.
Son 3 maçta geçilmedi
Andre Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.