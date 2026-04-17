Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Andre Onana, Kamerun Milli Takımı’na olası dönüşü hakkında konuştu.

Foot Afrika’ya konuşan Onana, henüz emekli olmadığını belirtti. Kamerunlu eldiven, “Milli takım tüm Kamerunlular içindir ve ben emekli olmadım. Ama eğer çağrılmazsam, bu sadece yeterince iyi olmadığım anlamına gelir. Teknik direktör Pagou yeterince iyi olduğuma karar verdiği gün, beni çağıracaklar ve göreceğiz. Şimdilik, iyi bir oyuncu olan Epassy'miz var. Simon Ngapandouetnbu ve diğer bazı yeni oyuncularımız da var.’’ ifadelerini kullandı.

Onana, son olarak Fas’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.