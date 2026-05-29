Manchester United’ın 51 milyon Euro harcadığı Andre Onana’nın bordo-mavili renklere katılması için çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor yönetimi, Kamerunlu kaleci konusunda tüm şartları zorluyor. Ancak Teknik Direktör Fatih Tekke, Onana’nın yerine yabancı bir alternatif kaleci düşünmüyor.

Onana transferi gerçekleşmezse TFF’nin uygulayacağı 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda yabancı kontenjanı kalede değil, forvette değerlendirilecek. Bordo-mavililerin genç kalecileri Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım’ın yanına Başakşehir’den Muhammed Şengezer gibi tecrübeli bir isim alınacak. Üstelik Muhammed’in Trabzonspor’a 7 milyon Euro alan Onana’dan daha uygun şartlara gelmesi mümkün.