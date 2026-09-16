Motoryzacja.interia tarafından aktarılan ankette tamirciler; yedek parça erişimi, elektronik sistemler, özel teknik çözümler ve araçların tasarım yapısı gibi nedenlerle bazı markaların onarımını üstlenmekte daha isteksiz olduklarını belirtti.

HONDA VE SUZUKI NEDEN LİSTEYE GİRDİ?

Honda ve Suzuki’nin listede bulunmasının doğrudan sık arıza yapmalarıyla bağlantılı olmadığı belirtildi. Bu araçların servisleri daha seyrek ziyaret etmesi nedeniyle bazı tamircilerin modeller üzerinde daha az deneyime sahip olduğu ifade edildi. Japon otomobillerinin bazı yedek parçalarına erişimin Fransız ve Alman markalarına kıyasla daha zor olabilmesi de tamir süreçlerini etkileyen nedenler arasında gösterildi.

MERCEDES’TE ÖZEL SİSTEMLER TAMİRİ ZORLAŞTIRIYOR

Tamircilerin değerlendirmelerinde Mercedes’in elektrikli ekipmanları ve markaya özgü teknik çözümleri öne çıktı. Bu sistemlerin arızalanması halinde onarım işlemlerinin daha karmaşık hale gelebildiği belirtildi. Bazı yedek parçaların yüksek fiyatlı olması veya piyasada kolay bulunamaması da Mercedes’in listede yer almasının nedenleri arasında sıralandı.

PEUGEOT VE CITROËN’DE SORUN NE?

Peugeot ve Citroën ise araçların tasarım yapısı ve elektronik sistemleri nedeniyle listede yer aldı. Tamirciler, arızanın kaynağının belirlenebilmesi için aracın teknik yapısının ayrıntılı olarak bilinmesi gerektiğini belirtti. Elektronik sistemlerde meydana gelen arızaların onarım maliyetinin yüksek olabildiği ve bu işlemleri gerçekleştirecek uzman bulmanın da zorlaşabildiği ifade edildi.

FORD’DA KOROZYON TAMİRİ ZORLAŞTIRABİLİYOR

Ford modellerinde ise bazı parçaların kalitesi ve korozyon riski öne çıkarıldı. Özellikle bağlantı elemanlarında oluşan paslanmanın bakım ve onarım işlemlerini güçleştirebildiği belirtildi. Mondeo örneğinde süspansiyon veya tahrik parçalarını birbirine bağlayan vidaların zaman içerisinde korozyona uğramasının sökme ve onarım işlemlerini zorlaştırabildiği aktarıldı.

TAMİRCİLER BU MARKALARI DAHA KOLAY BULDU

Ankette Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Toyota, Fiat, Kia, Hyundai, BMW ve Opel ise makul maliyetlerle daha kolay tamir edilebilen markalar arasında gösterildi. Değerlendirmeler Polonya genelinde ankete katılan 160 tamircinin servis ve onarım deneyimlerine dayanıyor.