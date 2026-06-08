Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletine bağlı Lynchburg kentinde, belediye tarihinin en büyük altyapı projesi olarak nitelendirilen "LYHBeyond" kapsamında yer altı tünel kazım çalışmaları yürütülüyor. Lynchburg Water Resources (LWR) tarafından aktarılan bilgilere göre proje, kentteki Blackwater Creek akarsuyunun yaklaşık 21 ila 37 metre altındaki katı kaya katmanlarının delinip patlatılması esasıyla gerçekleştiriliyor.

MİLYONLARCA LİTRE SUYU DEPOLAYACAK

Lynchburg’da şiddetli yağış dönemlerinde meydana gelen kanalizasyon taşkınlarını önlemek amacıyla 1979 yılında başlatılan Birleşik Kanalizasyon Taşkınları (CSO) Programı, bu tünel projesiyle son aşamasına ulaştı. Yaklaşık 3,7 metre çapında ve 1,6 kilometre uzunluğunda tasarlanan tünel, fırtına ve yoğun yağış anlarında yağmur suyuyla karışan 17,8 milyon litreye kadar kanalizasyon suyunu depolama kapasitesine sahip olacak.

KAZILARDA 'DELME-PATLATMA' YÖNTMİ UYGULANIYOR

Katı kaya kütlelerinin yer aldığı güzergahta kazı çalışmaları, "delme ve patlatma" adı verilen teknikle sürdürülüyor. Güvenlik protokolleri çerçevesinde ilk test patlatması, 13 Ocak 2025 tarihinde normal kapasitenin %25’i oranında patlayıcı yüküyle gerçekleştirildi.

Çalışmalar, 7. Cadde sonundaki ana şantiyede bulunan 11,6 metre çapındaki bir şaftın içinde yürütülüyor. Çevreye yönelik gürültü ve taş savrulması gibi etkileri en aza indirmek amacıyla şaftın üzeri kapalı tutuluyor. İlk aylarda haftada 1-2 kez yapılan patlatma işlemlerinin, bahar dönemiyle birlikte günde ikiye çıkarılması planlandı. Kazı çalışmalarının derinleştikçe çevreye verdiği ses etkisinin azaldığı belirtilirken, delme ve patlatma aşamasının Temmuz 2026’ya kadar tamamlanması öngörülüyor.

HER PATLATMADAN ÖNCE 5 KEZ SİREN ÇALINIYOR

Proje sahasındaki tüm detonasyon işlemlerinde yerel nüfus ve ekipler için sesli uyarı kuralları uygulanıyor. Her patlatmadan 5 dakika ve 1 dakika önce beşer kez kısa siren çalınıyor. Patlamanın ardından ve tünel şaftına giriş izni verildiğinde ise uzun süreli siren sinyalleri veriliyor.