UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçta iki dev Almanya ile Hollanda, Berlin Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Almanya evinde oynadığı mücadeleyi 5-0 kazandı. Panzerlere galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Scherhant, 60 ve 71. dakikada Wirtz, 65. dakikada Schlotterberg ve 77. dakikada Gruda kaydetti. Bu sonuçla birlikte Jürgen Kloop ve öğrencileri grubunu 11 puanla lider tamamladı.

HOLLANDA 3 GÜNDE DAĞILDI

Bir önceki maçında Yunanistan’ı evinde 7-0 mağlup eden Hollanda, bu sefer dağıldı. Teknik direktörlüğünü Xavi’nin yaptığı Hollanda grubunu 11 puanla ikinci sırada kapattı.