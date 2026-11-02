Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Pachuca kentinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.

YERE ÇAKILDIKTAN SONRA ALEV ALDI

Feci kaza, Pachuca kentinin El Tezontle bölgesinde, Venta Prieta yakınlarındaki Sam's Club mağazasının çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre XB-AZG tescilli Cessna tipi küçük sivil uçak, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başladı.

Kısa süre sonra boş araziye çakılan uçak, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Kazanın ardından yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı. Uçağın yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düşmesine rağmen yerde bulunan siviller arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olayın ardından yetkililer kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle mi yoksa başka bir sebeple mi irtifa kaybettiği henüz netlik kazanmadı.

Enkaz üzerinde incelemeler sürerken hayatını kaybeden iki kişinin kimliklerine ilişkin ayrıntılar da ilk açıklamalarda paylaşılmadı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.