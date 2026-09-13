Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, 21 taşınmazı daha satışa çıkardı. Son ihaleyle birlikte, Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye katılmasının ardından satışa çıkarılan belediye taşınmazlarının toplam muhammen bedeli yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaştı. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den yüzde 39.6 oyla başkan seçilen Yılmaz, AKP’ye katıldı. Son ihalede Beylerbeyi, 15 Temmuz, 29 Ekim, Taşlıca, Şehirgösteren, İbrahimli ve organize sanayi bölgesindeki arsa, dükkan, konut ve küçük sanayi alanı niteliğindeki 21 taşınmaz satışa çıkarıldı. Taşınmazların toplam muhammen bedeli 717 milyon 966 bin TL olarak belirlendi. Yılmaz’a parti rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

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