Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Anne olduktan sonra mesleğine ara veren ve “Kaderin Cilvesi” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Atagül, ilk çocuk kitabını yayımladı. “Bu Evde Bir Afet Var” adlı kitap, oyuncunun yazarlık yolculuğundaki ilk eseri oldu.

AFET ADLI DÖRT PATİLİ KAHRAMANIN HİKÂYESİ

Satışa çıkan kitap, yeni evine ve ailesine alışmaya çalışan meraklı, sevimli ve biraz da yaramaz bir köpeğin öyküsünü anlatıyor.

Merve Ergenoğlu'nun çizimleriyle hayat bulan kitabın başkahramanı Afet, kendisini şu sözlerle tanıtıyor:

“Merhaba, ben Afet. Adım gibi afet miyim, ona siz karar verin.”

Neslihan Atagül'ün ilk çocuk kitabı, oyuncunun ekranlara dönüş hazırlığı sürerken sanat hayatına yazarlığı da eklediğini gösterdi.

"BÖYLE BİR HEYECANI İLK KEZ YAŞIYORUM"

İlk kitabını okurlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşayan Neslihan Atagül, duygularını da paylaştı. Ünlü oyuncu, yazarlık deneyimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir heyecanı ilk kez yaşıyorum. Bir fikrin, bir hikâyenin kitaba dönüşmesi ve artık kitap raflarında, çocukların ellerinde olacak olması çok güzel bir his.

Umarım çocuk dostlarım okurken çok eğlenirler...”