Yeni av sezonu, denizlerde son yılların en büyük palamut bereketiyle başladı. Balık miktarındaki bu eşsiz artış tezgâhlara fiyat düşüşü olarak yansıyıp tüketicinin yüzünü güldürürken, balıkçılık sektöründe ise suları ısındırdı. Piyasaya sunulan yoğun balık arzının sektörde ekonomik kayıplara yol açtığı savunuldu.

ÖNCE 'AVI DURDURUN' ÇAĞRISI YAPILDI

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, arz talep dengesinin bozulmasıyla birlikte balıkçıların ciddi gelir kaybı yaşadığını bildirdi. Kurum tarafından yayımlanan ilk açıklamada, balıkçıların düşen fiyatlar nedeniyle zararı kapatmak için daha çok avlandığına, bu durumun da piyasadaki balık miktarını artırarak fiyatları daha da dibe çeken bir kısır döngü yarattığına dikkat çekildi. Birlik yönetimi, piyasa dengesinin yeniden sağlanabilmesi ve sektör çalışanlarının emeklerinin karşılığını alabilmesi adına palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini talep etti.

İşte o açıklama:

TEPKİLERİN ARDINDAN 'U' DÖNÜŞÜ

Birliğin, balıkçıları ava çıkmamaya yönlendiren bu resmi talebi kısa sürede gündem oldu ve çeşitli kesimlerden tepki topladı. Kamuoyunda oluşan baskının ardından İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği'nden geri adım niteliğinde yeni bir hamle geldi.

Birlik, yayınladığı ikinci bir duyuru ile niyetlerinin "yanlış anlaşıldığını" öne sürdü. Yapılan bu yeni açıklamada, asıl sorunun stokçular olduğu belirtilerek; balıkçının ucuza elden çıkardığı palamutların stokçular tarafından toplanarak haksız kazanç kapısına dönüştürüldüğü iddia edildi ve önceki çağrı bu argümanla savunulmaya çalışıldı.

İşte o açıklama: