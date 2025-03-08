Bursa'da İnegöl ilçesinde 52 yaşındaki Mustafa U., barışmak istediği boşanma aşamasındaki eşi 52 yaşındaki Nurcan U.’yu pazarda tabancayla kovaladı. Mustafa U., gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Nurcan U., alışveriş yapmak için Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi Pazarına gitti. İddiaya göre, o sırada pazardan geçen Mustafa U., denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U. ile barışmak için konuşmaya başladı.
İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın, kocasının çantasındaki tabancayı fark etti.
Kadın kaçarak pazarcı esnafından yardım isterken, Mustafa U. da peşinden koştu. Kadın, bir tezgahın altına saklanarak ekiplerin gelmesini bekledi.
Kısa sürede olay yerine polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Mustafa U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tabancanın boş olduğu öğrenildi.