Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu. Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Survivor Ayşe’nin kısa süre arayla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Takipçileri ikiye bölünen Ayşe' Yüksel'e yorum yağdı.

Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii'den başörtülü pozlarını paylaşan Survivor Ayşe paylaşımına "Ruhun dinlendiği yerler vardır" notunu düştü.

ÖNCE BAŞÖRTÜSÜ SONRA DEKOLTE

Bu pozlardan kısa süre sonra ise Ayşe Yüksel siyah derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Takipçilerinden ise bu paylaşımlara farklı yorumlar geldi.

Sosyal medyada "Sana ne oldu böyle yakışmadı", "Ya daha geçen gün umre poz verdin", "Bir gün açık bir gün kapalı sen de bozdun", "Kızım sen umreye gittin bu halin ne yazık çok yazık" yorumları dikkat çekti.

O YORUMA YANIT VERDİ

Tepkiler sonrası bir takipçisinin yorumuna dayanamayan Ayşe Yüksel "Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur teşekkürler" açıklamasında bulundu.