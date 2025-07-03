Türkiye son 10 gündür yangınlarla mücadele ediyor.
İzmir, Manisa ve Hatay'ın ardından şimdi de Antalya'da yangın çıktı.
LARA'DA YANGIN ÇIKTI
Lara semtindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Sosyal medyada vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde yangının yerleşim yerlerine yakınlaştığı görüldü.
Çeşme'de çıkan orman yangını ise otoyola sıçradı, Ayrıca Ödemiş ilçesinde de yangın devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.