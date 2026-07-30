ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kaza ve arıza durumunda kapıların açılamaması riskine karşı araç içi acil durum çıkış sistemlerini zorunlu kılacak yasal süreci resmen başlattı. Alınan karar doğrultusunda, otomobillerde yaygınlaşan gizli ve elektronik kapı kollarının yerini mekanik ve kolay erişilebilir güvenlik mekanizmalarının alması hedefleniyor.

ABD VE ÇİN BU KARARI NEDEN ALDI?

Yeni nesil araçlarda estetik ve aerodinamik gerekçelerle tercih edilen elektronik kapı kolları, kaza anında sistemdeki elektriğin kesilmesiyle ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Mekanik yedek kolların araç içinde gizli noktalarda kalması veya kullanıcılar tarafından bulunamaması üzerine Çin, acil durumlarda dışarıdan müdahaleyi zorlaştıran kapı kollarını yasaklama kararı aldı.

RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

NHTSA, acil durum çıkış sistemlerinin standartlaştırılmasına yönelik kural koyma başvurusunu kabul ederek veri toplama ve kamuoyu görüşü alma aşamasını başlattı. Kurum, otomobil üreticilerinin sunacağı teknik veriler ve güvenlik analizleri doğrultusunda tüm yeni araçlarda geçerli olacak bağlayıcı güvenlik standartlarını netleştirecek.