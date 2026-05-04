Arnavutköy’de sokakta oyun oynayan çocuklara saldırıp bina sakinlerini bıçakla tehdit eden M.H.E. (37), mahallede korku dolu anlar yaşattı. 2 Mayıs’ta Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çocukları darbeden saldırganın, ardından bıçakla binanın camını kırarak içeri girdiği dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇOCUKLARI TAKİP EDİP DARBETTİ

İddiaya göre saldırgan, bir süredir mahalledeki çocukları takip ederek onları huzursuz ediyordu. Olay günü çocukları tekmeleyerek darbeden şüpheli, ailelerin duruma müdahale etmesiyle çılgına döndü. Çocukların annesi Hazal Kılıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Çocuklar günlerdir birinin kendilerini takip ettiğini söylüyordu. Kapının önünde çocuklarımızı darbedip tekmeler atıyordu. Yanına gidip nedenini sorduğumda önce inkar etti ancak kamera kayıtlarını gösterip polisi arayacağımızı söyleyince çıldırdı. Bana, 'Sen burada bekle, ben seni öldürmeden buradan gitmeyeceğim' diyerek tehditler savurdu."

BIÇAKLA BİNAYI BASTI: "KAPIYI KAPATMAMLA GELMESİ BİR OLDU"

Tehditler savurarak ayrılan saldırgan, kısa süre sonra elinde büyük bir bıçakla geri dönerek bina sakinlerine saldırdı. Apartmana sığınan vatandaşlar, kapıyı kapatarak canlarını zor kurtardı. O anki dehşeti anlatan Kılıç:

"Bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Çocukları alıp binaya girmelerini söyledim. Benim kapıyı kapatmamla onun kapıya dayanması arasında iki saniye vardı. O an kapıyı kapatmasam bir sürü can gidecekti. Kapının camını kırdı, parçalar üzerimize geldi. Herkes evine sığınmak zorunda kaldı."

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL DİYE ÇOCUĞUM ÖLMEK ZORUNDA MI?"

Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.H.E., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve engelli raporu bulunduğu iddialarına tepki gösteren anne Hazal Kılıç, "Madde bağımlısıysa tedavi görsün, raporu varsa sahip çıksınlar, sokaklara salmasınlar. Akli dengesi yerinde değil diye benim çocuğum ölmek zorunda mı?" diyerek yetkililere seslendi.