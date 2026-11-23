İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Blackpool'da alınan ayrılık kararı, zamanlamasıyla ada basınında ve futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. 45 yaşına giren teknik direktör Ian Evatt için gün içinde kulübün resmi hesaplarından bir kutlama mesajı yayımlandı. Söz konusu paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ian Evatt'ın doğum günü kutlu olsun. Harika bir gün geçirmen dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Ancak bu sıcak mesajın üzerinden yalnızca 7 saat geçtikten sonra Blackpool yönetiminden beklenmedik bir hamle geldi. Kulüp, yayımladığı ikinci bir resmi açıklamayla yaklaşık 12 aydır takımın başında görev yapan İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığını bildirdi.

TAKIMIN GEÇİCİ HOCASI BELLİ OLDU

Ian Evatt ile yaşanan bu sıra dışı vedanın ardından Blackpool'da takımın başına kimin geçeceği de netlik kazandı. İngiliz temsilcisi, yeni teknik direktör arayışları sonuçlanana kadar takımın geçici olarak 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Steve Thompson'a emanet edildiğini açıkladı.