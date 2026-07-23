Son dönemde sağlık gündeminde sıkça karşımıza çıkan Cyclospora salgını, taze sebze tüketim alışkanlıklarımızı ciddi şekilde sorgulatıyor. Sağlık otoritelerinin yürüttüğü incelemeler, salgının kaynağı olarak özellikle market raflarında sıkça yöneldiğimiz hazır paketlenmiş ve doğranmış buzdağı (iceberg) marulları işaret ediyor. Bu durum belirli ürünlerin piyasadan hızla toplatılmasına yol açarken, tüketicilerin de mutfaktaki önlemlerini artırmasını zorunlu kılıyor.

Mikroskobik bir parazit olan Cyclospora, genellikle kirli sulama suları ya da enfekte gıda çalışanlarının temasıyla yayılıyor ve insanlarda şiddetli mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden oluyor. Hazır doğranmış ve paketlenmiş salataların bu dönemde daha riskli kabul edilmesinin arkasında ise endüstriyel üretim süreçleri yatıyor. Tarladan sofraya gelene kadar doğrama, yıkama ve paketleme gibi çok sayıda işlemden geçen bu ürünlerde, tek bir noktada meydana gelen bulaşma aynı serideki yüzlerce pakete hızla yayılabiliyor.

DIŞ YAPRAKLAR KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR

Uzmanlar, bu süreçte yeşillik tüketimini tamamen kesmek yerine doğru seçimler yapılması gerektiğini vurguluyor. Şu anki bulgulara göre bütün halde, parçalanmamış olarak satılan marullar çok daha güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Çünkü bütün marulların dış yaprakları iç kısımlar için doğal bir koruyucu kalkan görevi üstleniyor ve hazırlık aşamasında bu yapraklar atıldığında risk minimuma iniyor.

Elbette tarımsal sulama kaynaklı faktörler nedeniyle hiçbir taze sebzenin yüzde yüz risksiz olduğunu söylemek mümkün değil, ancak evde uygulanacak doğru yöntemlerle bu tehlike büyük oranda kontrol altına alınabiliyor.

EVDE ALINABİLECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Enfeksiyon riskini en aza indirmek için bu dönemde hazır doğranmış paketli salatalara ara vererek marulu bütün olarak satın almak ve evde hazırlamak en etkili adımlardan biri. Satın alınan marulların en dıştaki yapraklarını tüketmeden önce ayırıp çöpe atmak, ardından kalan tüm yaprakları akan bol suyun altında titizlikle ve ovalayarak yıkamak gerekiyor.

Ayrıca kabuğu soyulabilen tüm meyve ve sebzeleri soyarak tüketmek de ekstra bir koruma sağlıyor. Eğer salatada kullanılan sebzelerin pişirilmeye uygun alternatifleri varsa, parazitin yaklaşık 70 santigrat derece sıcaklıkta etkisiz hale geldiğini bilerek ısıl işlemden geçirmek de riski tamamen sıfırlayan yöntemler arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE DOMATES UYARISI GELMİŞTİ

Cyclospora paraziti aslında gıda dünyasına tamamen yabancı değil. Sağlık otoriteleri, bu mikroskobik parazitin geçmiş yıllarda yaşanan büyük salgınlarda taze domateslerde de tespit edildiğini hatırlatıyor. O dönemde de tıpkı marulda olduğu gibi kirli sulama suları yüzünden domateslerin yüzeyine bulaşan parazit, çok sayıda insanın hastalanmasına yol açmıştı.

Uzmanlar, Cyclospora'nın sadece marula özgü bir tehdit olmadığını, domates başta olmak üzere tarlada doğrudan toprak ve suyla temas eden, çiğ tüketilen tüm taze tarım ürünlerinde benzer bulaşma risklerinin her zaman bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle sadece yeşilliklerde değil, sofraya çiğ gelen her sebzede aynı yıkama ve temizlik hassasiyetinin gösterilmesi hayati önem taşıyor.