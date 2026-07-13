Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 36 belediye çalışanınıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadesinin alınmasına bugün başlanacak. Aynı suçlama kapsamında daha önce Ankara Cumhnuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuyla ilgili olarak “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildiği anlaşıldı. Bu karar üzerine, şikayletçi olan kişinin bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

ÖNCE YETKİSİZLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise suç duyurusu dosyasını “Yetkisizlik” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Hakim ve savcıların atama kararnamesiyle Ankara ve İstanbul’da görev değişimi oldu. Dosyayı “yetkisizlik” verip Ankara’ya gönderen savcı başkente atandı. Suç duyurusu yeniden işleme konuldu. Uzun süredir “Operasyon yapılacağı” söylenen CHP’li Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

BAŞKAN YURT DIŞINDAYDI

Güner’in yurt dışında olduğu süreçte operasyon yapıldı. Başkan Güner, yasadışı hiçbir işlemlerinin olmadığını, operasyonun siyasi olduğunu ifade etti. CHP lideri Özgür Özel de Başkan Güner’in kendilerine yakın olduğu için böyle bir operasyona maruz kaldığını belirtti. Destek mesajı verdi.

‘Bırakın zarar etmeyi 4 milyon kâra geçtik’

Çankaya CHP Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkanvekili Avukat Fevzi Gümüş, dün Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’le emniyette görüştü. Güner, “Kendime ve arkadaşlarıma güveniyorum. Yasadışı bir şeyimiz yok. Utanılacak bir durumumuz yok. Belediyenin parasını koruduk. Şikayet konusu katı atık araç ihalesi. İhalelerde şeffaflığa büyük önem verdiğimizi bütün hemşerilerimiz bilir. Araç ihalesinde de belediyemizin bırakın zararını 4 milyon lira kârı oldu. Operasyonun siyasi olduğuna inanıyorum” dedi.

Güner, ihale komisyonunun ödeme yetkisi olan görevlilerin de “hiçbir şekilde yasadışına çıkmadığı bu konuda alınlarının ak olduğunu” dile getirdi. Mali İşler Müdürlüğü yetkilileri de, ödemeleri hep 3-4 ay geriden yaptıklarını, bir usulsüzlüklerinin bulunmadığını söylediler. Meclis üyesi ve avukat Gümüş de, tanıdığı kadarıyla bu kişilerin yasadışı bir şey yapacağına inanmadığını kaydetti.

Müfettişler inceledi soruşturma açmadı

Son bir aydır, Ankara’da CHP’li belediyelere yönelik operasyon yapılacağı söylentisi vardı. Operasyonunun aşama aşama Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a uzanacağı da gündeme getiriliyordu. Operasyon yapılacak isimler arasında Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner öne çıkıyordu. Söylentilerin ardından, savcılık operasyon için düğmeye bastı. Belediyede ihale yolsuzluğu iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin herhangi bir soruşturmasının daha önce yapılmadığı bildirildi.

POLİSLERE EVİN ANAHTARINI ULAŞTIRDI

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner önceki gün akşam saatlerinde KKTC seyahatinden dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı. Güner, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon sırasında Ankara’da bulunmayan, saatler içinde dönen Güner, “Evimde arama yapan ekiplere yedek anahtarı ulaştırdım” dedi.