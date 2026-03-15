Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur tarzıyla tanınan Eda Taşpınar, siyahlar içindeki kombinini takipçileriyle paylaştı. Ancak fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, üst kısmı açık olan farklı tasarımdaki siyah ayakkabısı oldu.

Kısa sürede gündem olan bu ayakkabının fiyatı da merak konusu oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Taşpınar’ın bir süredir kombinlerinde tercih ettiği tasarım ayakkabının fiyatı 1100 dolar (yaklaşık 49-50 bin TL).

ERÇEL KARDEŞLER DE O AYAKKABIYI TERCİH ETTİ

Taşpınar’ın gündeme taşıdığı ayakkabı modeli kısa sürede başka ünlü isimlerin de radarına girdi. Ünlü oyuncu Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel, yaptıkları dergi çekimlerinde aynı model ayakkabıyla kamera karşısına geçti.

İki kardeşin tercih ettiği ayakkabı da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle fiyatının 1100 dolar olması kullanıcılar arasında tartışma başlatırken, bazı takipçiler tasarımı çok beğendiklerini belirtirken bazıları ise “bu kadar paraya değer mi?” yorumları yaptı.

SOSYAL MEDYA O AYAKKABIYI KONUŞUYOR

Eda Taşpınar ile başlayan ve Hande Erçel ile Gamze Erçel’in de tercih etmesiyle iyice konuşulan tasarım ayakkabı, kısa sürede moda dünyasının en çok konuşulan parçalarından biri haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ise hem ayakkabının sıra dışı tasarımını hem de yüksek fiyatını tartışmaya devam ediyor.