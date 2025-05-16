Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl fırtınaları taşıyan Libya kaynaklı hava hareketi için uyardı.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerin başlayacak olan fırtına Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

Libya kaynaklı fırtına 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İç Ege (Denizli hariç), Marmara'nın güneyi (Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik'in güneyi) ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde kendini gösterecek.

Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GECELERİ UYKUSUZ BIRAKACAK

Denizlerde bir hareket yaratması beklenmeye fırtına özellikle sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında güney ve güneybatı yönünden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın Güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun Güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına 40 ile 60 kilometre hızında, esmesi beklenirken akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınada ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı konusunda uyarılar yapıldı.

Trakya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinde etkili olması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.