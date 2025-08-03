Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin 'aday olma gibi bir derdim yok' ve 'seçimler zamanında yapılacak' açıklamalarının ardından dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çok konuşulan bir çıkışta bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" ifadelerini kullanırken; “O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin diyelim sonuna doğru ve ben şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı. Ben bu seçimi, bunu, bunu ben yaşıyorum" dedi.

ÖNCE YAZDI, SONRA SİLDİ

Uraloğlu'na bir destek de eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Erken seçimin 2027'de yapılmasına destek veren Tayyar daha sonra paylaşımını sildi.

SEÇİM KARARI ŞİMDİDEN ALINSIN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Tayyar ise sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ulaştırma Bakanımız, Trabzon'daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş.

Bir ihtimal olarak.

Daha önce Genel Başkan Vekilimiz @mustafaelitas, Grup Başkanvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım'ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti.

Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Bana kalırsa...

İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde. ilerler kanaatindeyim.

Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir.

Küçük bir öneri...”