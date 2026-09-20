Önce eşini katletti, sonra sokağa çıkıp dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, 60. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Harun K., eşi Merve K. (27) ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun K., tüfeğini alarak eşine ateş etti.
Üç çocuk annesi Merve K., olay yerinde hayatını kaybetti. Harun K. ise evden çıkarak sokakta rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği H.Ö. (53), Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) yaralandı.
4 KİŞİ YARALANDI
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anne Merve K.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sokağa çıkıp rastgele ateş açtıktan sonra kaçan Harun K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.