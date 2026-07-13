Gaziantep'te cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti. Evde ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında Eyüp Atar, eski eşi Esengül Doğu'yu bıçakladı. Doğu, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Eski eşini katleden Eyüp Atar, cinayetin hemen ardından kendini asarak intihar etti.
Çevredeki vatandaşların ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hem Esengül Doğu'nun hem de Eyüp Atar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekipleri mahallede ve evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Cenazeler, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.