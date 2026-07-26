NTC Medya'nın NOW için hazırladığı "Anne Yarısı" dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'i buluşturan iddialı projeye son olarak Ömer Nadir Civelek dahil oldu. Ablası Feyza Civelek gibi oyunculuğu tercih eden genç isim, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

"ANNE YARISI"NIN KADROSU GENİŞLİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya imzalı "Anne Yarısı" dizisinin okuma provası yarın gerçekleştirilecek.

1 Ağustos'ta İzmir sahneleriyle çekimlerine başlanacak dizinin ana çekimleri ise Kapadokya'da devam edecek. Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğunda oturacağı yapım, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ALİ'NİN HALA OĞLUNU CANLANDIRACAK

Oyunculuğu seçen Ömer Nadir Civelek, dizide Özcan karakterine hayat verecek.

Genç oyuncu, Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Ali'nin halası Altın'ın (Selen Uçer) küçük oğlunu oynayacak. Böylece hikâyede iki aile arasındaki çatışmanın önemli karakterlerinden biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

İKİ AİLENİN MİRAS KAVGASI EKRANA GELECEK

Dizinin hikâyesinde Ali ve halası Altın'ın ailesi, avluları ortak olan yan yana konaklarda yaşıyor.

Uzun yıllardır miras nedeniyle husumet yaşayan iki ailenin yaşadığı olaylar, "Anne Yarısı"nın merkezindeki hikâyeyi oluşturacak.

ABLASI FEYZA CİVELEK'İN İZİNDEN GİTTİ

Oyunculuk kariyerine adım atan Ömer Nadir Civelek, ablası Feyza Civelek'in izinden giderek ekran yolculuğuna başladı. Feyza Civelek de annesinin yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alıyor.