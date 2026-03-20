CHP Genel Başkan yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, son bir yılda 81 il ve çok sayıda ilçede 208 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettiğini belirtti. Bağcıoğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırladıklarını, ancak TBMM gündemine alınmadığını söyledi.

MAAŞ, PROTEZ, HASTANE

Bağcıoğlu şunları anlattı: “Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımız var, onlara ‘Onur Gaziliği’ statüsü verilsin, bu utanç tablosu da sona ersin. Şehit olan kahramanlarımızın nüfus kayıtlarında ‘şehit/şehadet’ ibaresiyle hatırasına saygı gösterilsin.”

Gündeme bile alınmayan yasa teklifleriyle şu düzenlemelerin yapılması istendi:

-Şehit anne-babalarına en az asgari ücret kadar maaş.

-Er ve erbaş gazilere emsal maaş hakkı.

-Şeref aylığının, ihtiyaç sahibi gazi çocuklarına devredilebilmesi.

-Şehitler ve Gaziler Günü’nde bir maaş ikramiye.

-ÖTV’siz araç ve gazilere yeşil pasaport hakkı.

-Kıbrıs gazilerine madalya verilmesi.

-Askeri hastanelerin yeniden açılması.

-Gazilerin protez/ortez ihtiyaçlarının karşılanması.

-Şehit ve gazi çocuklarına kamuda ek istihdam hakkı.

-Burs, ek puan ve yardımların artırılması.