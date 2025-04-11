UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Mücadelenin 76. dakikasında yaşananlar geceye damga vurdu.
ÖNCE İPTAL SONRA PENALTI
Etkili gelişen atakta Athletic Bilbao'nun golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra 3 dakika süren inceleme sırasında iptal edilen gol pozisyonu öncesinde ise elle oynama tespit edildi ve Athletic Bilbao penaltı kazandı.
Mücadele 0-0 devam ederken Athletic Bilbao’da Berenguer penaltıyı kaçırdı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca henüz 13. dakikada Pröpper'in oyundan atılması ile 10 kişi kalan Rangers ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
Bodo/Glimt-Lazio: 2-0
Lyon-Manchester United: 2-2
Tottenham-Frankfurt: 1-1.