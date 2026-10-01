SEDA SAYAN YURT DIŞINDA TURLADI
Seda Sayan ile müzisyen Çağlar Ökten, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini sürdüren çift, birlikte çıktıkları tatillerden ve özel anlarından kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
63 yaşındaki Seda Sayan ile Çağlar Ökten, bu kez arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına çıktı. Tatilin ilk durağı İsviçre olurken çift, Zürih sokaklarında verdiği romantik pozlarla dikkat çekti.
ZÜRİH SOKAKLARINDA AŞK POZU
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Zürih'te objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sayan'ın eşiyle verdiği samimi pozlardan biri ise dikkat çekti. Çağlar Ökten'i öpücüklere boğan ünlü şarkıcı, bu karesini “Sevgilim” notuyla yayınladı.
ROTAYI İTALYA'YA ÇEVİRDİLER
İsviçre tatilinin ardından çiftin yeni durağı İtalya oldu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez Como Gölü'nden paylaşım yaptı.
Çift, İtalya'da da aşk pozlarını sürdürürken Sayan'ın paylaşımları takipçilerinden yoğun beğeni aldı.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in peş peşe gelen romantik kareleri, çiftin tatilini sosyal medyada da görünür hale getirdi.
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