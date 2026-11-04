Ulusal basında yer alan haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki Fransız Kan Kurumuna (EFS) ait depolama tesislerinin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı tesislerdeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Sistemdeki olağan dışı sıcaklık artışı bir teknisyen tarafından kısa sürede fark edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı, saldırının zamanında tespit edilmesi sayesinde herhangi bir operasyonel aksaklık yaşanmadığını açıkladı. Saldırının arkasında kimlerin bulunduğu ise henüz belirlenemedi.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, numunelerin zarar görmediğini belirterek, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik" dedi.

FRANSIZ BANKASINDA 133 MİLYON DOLARLIK SOYGUN İDDİASI

Fransa'da bir diğer siber saldırı iddiası ise Credit Mutuel Arkea bankasına yönelik gündeme geldi. Kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetlerini takip eden ZachxBT, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bankanın en az 133 milyon dolar değerinde kripto para soygununa maruz kaldığını ileri sürdü.

'30 MİLYON DOLARIN AKLANMASINI SAĞLADI'

Birkaç gün boyunca devam ettiği belirtilen saldırıda, bankanın şüpheli fon transferlerinin durdurulması için yetkilileri bilgilendirmekte geç kaldığı iddia edildi. Bu gecikmenin saldırganların en az 30 milyon doları aklamasına imkan sağladığı öne sürüldü.

Credit Mutuel Arkea, siber saldırı iddialarını doğrularken çalındığı belirtilen miktara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Banka, saldırının kontrol altına alındığını ve müşterilerin olaydan etkilenmeyeceğini bildirdi.