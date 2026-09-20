Fatih Erkoç, YouTube'da yayınlanan “Seyirde” programının ilk konuğu oldu. 73 yaşındaki sanatçı, 39 yıllık eşi Mehlika Erkoç ile evliliğinden hastalık dönemlerine, teknede geçen hayatından 2022'de geçirdiği kalp krizine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

“KALP KRİZİ ÖNCESİ CANAVAR GİBİYDİM”

Erkoç, kalp krizinden önce özellikle çalışma hayatında ve trafikte çok sinirli olduğunu anlattı. Eşinin kendisine gösterdiği sabra da değinen sanatçı, geçmişte onu kırdığını söyledi.

Erkoç, “Kalp krizinden önce ben trafikte canavar gibiydim. Çok sinirliydim. Öte yandan mesela çalışıyorum, odamda beste yapıyorum, söz yazıyorum, aranjman yapıyorum. Eşim bana çay ya da kahve getiriyor, kurabiye filan. Ona ‘Niye beni rahatsız ediyorsun, konsantrasyonumu niye bozuyorsun?’ diye parlıyordum. Başka kadın olsaydı çoktan boşamıştı. Ama akıllı kadın, benim kötü kalpli olmadığımı biliyor. Sabretti ve dayandı” dedi.

“ŞİMDİ ŞEKER GİBİ OLDUM”

Kalp krizinin ardından hayata bakışının değiştiğini belirten Erkoç, 39 yıllık evliliğinin de yıllar geçtikçe güçlendiğini söyledi.

Sanatçı, “Şimdi mis gibi yaşıyoruz. Çok şükür. Her geçen yıl, her geçen an 39. yılı bitirmemize rağmen birbirimizi daha çok sevdiğimizi hissediyoruz. Nazar değmesin. Kalp krizi sonrası şeker gibi oldum” ifadelerini kullandı.

Eşiyle ilgili geçmişteki davranışlarından dolayı pişmanlığını da dile getiren Erkoç, “Ondan önce karımın kalbini kırabiliyordum. Bütün şarkılarımı neredeyse ona yazdığım halde gene de kırıcı olabiliyordum. Şimdi sizin vesilenizle buradan da özür diliyorum” diye konuştu.

“YELKEN YAPMAK BANA İLAÇ GİBİ GELDİ”

Fatih Erkoç, denizin ve yelkenin hayatındaki öneminden de söz etti. 2016 yılında lenf kanseri tedavisi gördüğünü anlatan sanatçı, kemoterapi döneminde de konserlerini ve gece performanslarını sürdürdüğünü belirtti.

Denizde eşiyle birlikte yelken açmanın kendisine moral verdiğini söyleyen Erkoç, “Denize çıkıp eşimle beraber yelken açıp bayrağın hışırtısı, suyun fışıltısı büyük bir moral oldu. Bazen kendimi kemoterapiden dolayı çok yorgun hissettiğim zamanlarda açıp yelkenimi gittiğimde o yorgunluk, kendini kötü hissetme bitiyordu. Gerçekten deniz çok güzel. Yelken yapmak çok büyük bir ilaç gibi geldi bana” dedi.