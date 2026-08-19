Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül 2025’te kayyım atanan ve 22 Mayıs 2026 gecesi Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılıp protestoların ardından yeniden açılan İstanbul Bilgi Üniversitesi, tercih döneminde beklediği doluluk oranına ulaşamadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre, Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinin doluluk oranı geçen yıla kıyasla artış gösterirken, Bilgi Üniversitesi'nde kontenjanların düşürülmesine rağmen boş kalan kontenjan oranı yükseldi.

YÜZDE 40'I BOŞ KALDI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Üniversite, 2025 yılında lisans ve önlisans programları için toplam 4 bin 911 kişilik kontenjan açmışken, 2026 yılında bu sayıyı 1160 kişi azaltarak 3 bin 751’e düşürdü. Ancak yapılan bu yüzde 24'lük kısıntıya rağmen lisans programlarının yüzde 40'ı dolmadı. Geçen yıl lisans kontenjanlarının yüzde 30'u boş kalırken, bu yıl doluluk oranlarındaki düşüş dikkat çekti.

Kapasitesine göre en çok boş kontenjanın kaldığı birim 419 kişilik kontenjanına sadece 175 kişinin yerleştiği İletişim Fakültesi oldu. En az tercih edilen bölüm ise 39 kişilik kontenjanına yalnızca 5 adayın yerleştiği Mekatronik Mühendisliği olarak kayıtlara geçti. En yüksek kontenjana sahip 114 kişilik Hukuk Bölümü’nü ise 52 aday tercih etti.

ÖNLİSANS VE GENEL TABLODAKİ GERİLEME

Benzer bir tablo önlisans programlarında da yaşandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 575 kişilik kontenjanına 442 kişi, Meslek Yüksekokulu’nun 908 kişilik kontenjanına ise 583 kişi yerleşebildi. Meslek yüksekokullarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 69 seviyesinde kaldı. Türkiye genelinde önlisans programlarının doluluk oranı yüzde 95 olarak hesaplanırken, Bilgi Üniversitesi bu ortalamanın 26 puan gerisinde yer aldı.

Ayrıca yayımlanan verilerde üniversitelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sanat ve Kültür Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Sosyoloji, Tarih ile Spor Yöneticiliği olmak üzere 6 bölümünün bu yıl yeni kayıt almadığı görüldü. Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri genel kontenjanlarını azaltmasına rağmen doluluk oranını yüzde 79,7’ye çıkarırken, Bilgi Üniversitesi genel eğilimin aksine kan kaybetti.