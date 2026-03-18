Eşinin şüpheli ölümünün ardından yas temalı bir çocuk kitabı yazan Kouri Richins, kocasını fentanyl ile zehirleyerek öldürmekten suçlu bulundu. ABD’nin Utah eyaletinde görülen davada savcı, Richins’in 2022 yılında eşi Eric’in içkisine ölümcül dozun beş katı fentanyl ilaç karıştırdığını söyledi. Summit County Savcısı Brad Bloodworth, Richins’in 4,5 milyon dolarlık borcu bulunduğunu ve kocasının ölümünden sonra 4 milyon doları aşan bir mirasa sahip olacağını düşünerek bu cinayeti planladığını söyledi.



DAHA ÖNCE DE SANDVİÇLE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞMIŞ



Savcılık, Richins’in aynı zamanda başka bir erkekle ilişki yaşadığını söyleyerek, “Kocasından ayrılmak istiyordu ama parasından vazgeçmek istemiyordu” ifadelerini kullandı. Richins’in cinayet öncesinde telefonundan, “ölümcül fentanyl dozu nedir”, “zenginler için lüks hapishaneler”, “zehirlenme ölüm belgesine nasıl yazılır” gibi bilgiler aradığı tespit edildi. 3 saat süren müzakerenin ardından mahkeme, Richins’i “ağırlaştırılmış cinayet” suçunun yanı sıra dolandırıcılık, sahtecilik ve daha önceki bir zehirleme girişimiyle bağlantılı suçlardan da mahkûm etti.



Dava dosyasına göre Richins, cinayetten haftalar önce de eşini bir sandviçle zerhirlemeye çalıştı. Savcılık Richins’in kamuoyu algısını şekillendirmek için çocuk kitabı yazdığını söyledi.





