Müzik ve akademik eğitimini birlikte sürdüren 16 yaşındaki Demirkan Yay, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Avrupa Parlamentosunun himayesinde düzenlenen 2026 Avrupa Gençlik Orkestrası Akademisi programına tam bursla kabul edilen Yay, viyola grubunun baş viyolacısı seçildi. Genç müzisyen, Almanya’nın Mannheim kentindeki konserlerde Türkiye adına sahne aldı.

17 AVRUPA ÜLKESİNDEN 76 GENÇ MÜZİSYEN KATILDI

2026 Avrupa Gençlik Orkestrası Akademisi (EYOA), 3-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Mannheim kentinde düzenlendi. Avrupa Parlamentosunun himayesinde gerçekleştirilen programa 17 Avrupa ülkesinden 76 genç müzisyen katıldı.

EYOA’ya tam bursla kabul edilen Demirkan Yay, program kapsamında viyola grubunun liderliğine seçildi. Yay, Mannheim’da düzenlenen konserlerde de sahne aldı.

MÜZİĞE 6 YAŞINDA BAŞLADI

Müziğe 6 yaşında başlayan Yay, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi İlköğretim Okulunda yetenek bursuyla viyola ve piyano eğitimi aldı.

10 yaşında konservatuvardan ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarını bireysel olarak sürdüren genç müzisyen, bu süreçte Murat Cangal ile çalıştı ve viyolacı Mathis Rochat’nın ustalık sınıfına katıldı.

13 YAŞINDA ABD’DEN TAM BURS ALDI

Yay’ın uluslararası müzik yolculuğu da erken yaşlarda başladı. Genç viyolacı, 13 yaşında ABD’deki Luzerne Music Center’ın yaz programına tam bursla kabul edildi.

Müzik çalışmalarını akademik eğitimiyle birlikte sürdüren Yay, LGS’de yüzde 0,6’lık dilime girerek önemli bir başarı elde etti. Halen IB Diploma Programı kapsamında ileri düzey matematik ve fizik eğitimi alan Yay; kodlama, robotik ve matematik olimpiyatlarıyla da ilgileniyor.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

Uluslararası yarışmalarda da dereceler elde eden Demirkan Yay, Debussy International Music Competition’da Gümüş Ödül kazandı.

Charleston International Music Competition’da ise yaş kategorisinde Birincilik ve İzleyici Özel Ödülüne layık görüldü.

Genç müzisyen, Türkiye’de ise Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve Başkent Oda Müziği Orkestrası gibi topluluklarda çalışmalarını sürdürüyor.