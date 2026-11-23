Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yurdun farklı bölgelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış ve kuvvetli lodos nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

İstanbul

Megakentte akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi.

Hızının saatte 85 kilometreye kadar ulaştığı bildirilen fırtına nedeniyle iş çıkış saatinde vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Lodosun ardından başlayan sağanak, kısa sürede bazı ilçelerde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Küçükçekmece'de yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bursa

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, akşam saatlerinde şiddetli sağanakla birlikte etkisini artırdı.

Rüzgarın hızı merkez Osmangazi ilçesinde saatte 60,5 kilometreye, Kestel ilçesinde ise 96,8 kilometreye ulaştı. Kent merkezine 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düştü.

Saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle işlerinden evlerine dönmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintileriyle kaplanan caddelerde trafik durma noktasına gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı. Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, yağışın etkisiyle yerinden kalkan rögar kapağına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lodos ve sağanak sırasında Bursa semaları şimşeklerle aydınlandı.

Meteoroloji verilerine göre kentte olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar, yağışın ise ertesi gün öğle saatlerine kadar sürmesi beklendi.

Karabük

Karabük'te sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle heyelan yaşandı.

Bir apartmanın alt kısmında bulunan toprak alanda meydana gelen kayma sonucu toprağın bir bölümü Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nin kenarına döküldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Heyelanın apartmanın temelinde herhangi bir risk oluşturmadığı belirtilirken, yol kenarına dökülen toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir

Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

Çanakkale

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Çanakkale Boğazı'nda rüzgarın yer yer saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşması üzerine deniz trafiğinde kısıtlamaya gidildi.

Fırtına ve akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knotun altında olan gemilerin transit geçişlerine boğaz çift yönlü olarak kapatıldı.

Yaklaşık 7 saat kapalı kalan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, saat 19.30 itibarıyla yeniden normale döndü.