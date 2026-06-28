HAYVAN HAKLARI SAVUNUCUSU ANDREE COŞKUN ÇÖZÜM YOLLARINI ANLATTI...

Gazetemizin merhum yazarı usta kalem Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun, sokak hayvanlarına ilişkin sorunlar yumağının nasıl çözülmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca uygulanan, “kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat” modelinden bahseden Andree Coşkun, “Birçok belediye yeterli kısırlaştırma ve bakım kapasitesi oluşturamadı. Sonuçta hem sokak hayvanı nüfusu arttı hem de toplumdaki gerilim büyüdü. Yaşam hakkı açısından ciddi bir gerileme var” dedi.

Bekir-Andree Coşkun çiftinin çok sayıda evcil dostu bulunuyordu.

‘EZİYETLER ENGELLENMELİ’

“Bir toplum aynı anda hem insan güvenliğini hem hayvan yaşamını koruyabilir” diyen Andree Coşkun, yapılması gerekenlerin sadece ‘sokak hayvanı politikası’ olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Merhamet kültürü, hukuk devleti, yerel yönetim kapasitesi, toplumsal vicdan meselesi olarak değerlendirmelidir. Hem insanların güvenlik endişesini ciddiye alan hem de hayvanların sistematik eziyet görmesini engelleyen politikalar lazım. Çünkü toplumdaki genel şiddet dili yükseldikçe bu, en savunmasız gruplara, çocuklara, kadınlara ve hayvanlara yansıyor.”

‘CANIMIZI EMANET EDİYORUZ’

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir tıp doktorunun 7 Haziran’da sokak köpeğini çekiçle katlettiği vahşeti hatırlatan Coşkun, şöyle devam etti:

“Bu son olay diğerleri gibi toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Görevi iyileştirmek, hayat kurtarmak olan bunun için yemin etmiş bir doktor düşünün ki savunmasız bir cana çekiçle vura vura katlediyor ve biz bu insana canımızı emanet ediyoruz. Bu tür olaylar hemen aydınlatılmalı ve sorumluluğu bulunan kişiler ilgili mevzuat çerçevesinde cezalandırılmalıdır, verilen cezalarda mutlak surette caydırıcı olmalı.”

‘BEN PAKO’NUN İNSANIYIM’

Andree Hanım gibi eşi Bekir Coşkun’un kalbi de hayvan sevgisiyle yüklüydü. Coşkun çifti, besledikleri köpekleri her zaman ailenin bir bireyi olarak kabul ederdi. Usta yazarımız, Pako’nun ağzından köşe yazıları kaleme alırdı.

“Bekir’in köpeği” ifadesi yerine, “Ben Pako’nun insanıyım” derdi. Bekir Coşkun, 4 Ekim 2020 tarihli köşe yazısında şöyle demişti: “Eğer diğer canlıları ‘can’ gibi görmezseniz, kendi çocuklarınızın kanı sokaklardan eksik olmaz… Çünkü asıl ‘telef’ olan insanın vicdanıdır.”

Evin baş köşesine eşinin fotoğrafını koyan Andree Coşkun, muhabirimiz Gökmen Ulu ile sohbet etti.

İşte yapılması gerekenler

- Yoğun kısırlaştırma.

- Kayıt sistemi.

- Sahipli hayvan denetimi.

- Terk etmeye ağır ceza.

- Güçlü belediye bütçesi.

- Şeffaf barınak denetimi.

- Sahiplendirme teşviki.

- Ve en önemlisi; petshop’ların denetlenmesi, üretim çiftliklerinin kapatılması, ayrıca yurt dışından internetten yapılan kaçak hayvan ticaretinin yasaklanması.