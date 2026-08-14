ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Gazze'deki duruma ilişkin temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta İsrail'e gitmeyi planlıyor.

Konuya yakın beş kaynağa dayandırılan bilgilere göre bu ziyaret, Kushner'in ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştireceği ilk seyahat olacak.

Ziyaret, Beyaz Saray ve Trump'ın Barış Kurulu'nun, Hamas'ın silahsızlandırılması ile olası İsrail çekilmesine odaklanan Gazze planının bir sonraki aşamasını hayata geçirme çabaları sürerken gerçekleşiyor.

Ziyaretin kesin tarihlerinin değişebileceğini belirtilen ABD'li bir yetkili, stratejik hedefte mutabık olmalarına rağmen İsrail'in planla ilgili bazı tereddütleri bulunduğunu ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu görüşmeleri yapmak istediklerini ifade etti.

NETANYAHU'NUN İNADI İŞLERİ BOZDU

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ABD'nin Gazze planına şüpheyle yaklaşırken, ekim ayında yapılması planlanan seçimler konuyu siyasi açıdan daha hassas bir hale getirdi.

Başkan Trump, iki hafta önce Barış Kurulu'nun Hamas ile bir anlaşmaya vardığını; anlaşmanın Hamas'ın silahsızlanmasını, Gazze'nin sivil ve güvenlik kontrolünün yeni kurulan Filistinli teknokrat hükümete devredilmesini öngördüğünü duyurmuştu.

Ancak Netanyahu, koalisyon ortakları ve siyasi rakiplerinden gelen baskılar üzerine pazar günü Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin planı kamuoyu önünde reddetti.

Netanyahu'nun bu açıklaması, Kushner ile yaptığı ve şüphelerine rağmen plana bir şans verme ile silahsızlanma sürecinin başlaması adına Gazze'ye yönelik saldırıları sınırlandırma sözü verdiği telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldi.

Kıdemli bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun bu çıkışını nihai bir politika beyanı değil, seçim dönemine özgü siyasi bir hamle olarak gördüğünü aktardı.

Yetkili, Netanyahu'nun özellikle Gazze'deki saldırıları dizginleme konusundaki talepleri yerine getirdiği sürece siyasi ihtiyaçlarını anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Nitekim bu süreçte İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını belirgin şekilde azalttı ve İsrail ordusu anlaşma kapsamında konuşlanması gereken Sarı Hat'ta çekildi.

KAHİRE'DE TÜRK YETKİLİLERLE BULUŞACAK

Kushner'e ziyaretinde, Barış Kurulu'nun Gazze "yüksek temsilcisi" olarak atanan Nickolay Mladenov eşlik edecek.

Heyetin, Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Ayrıca Kushner'in, Kahire'de Mısır, Katar ve Türkiye'den Gazze arabulucularıyla görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, İsrail'deki seçimlerin planın sonraki aşamasının uygulanmasını aksatmasını istemezken, Netanyahu da kendisine siyasi zarar verecek tavizler vermekten ve aynı zamanda seçim öncesinde Trump ile karşı karşıya gelmekten kaçınıyor.

Bir ABD'li yetkili, seçim sürecinin taraflar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

GAZZE İÇİN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Kushner ve Mladenov, önümüzdeki birkaç aylık süreçte Gazze'de izlenecek yol haritası konusunda Netanyahu ile anlaşmayı hedefliyor.

Süreçte acele etmediklerini ve tüm adımların doğru şekilde atılmasını istediklerini vurgulayan ABD'li yetkililer, kendi planlarının alternatiflerden daha iyi olduğunu savunuyor.

Barış Kurulu yetkilisi de Mladenov, Kushner ve ekiplerinin İsrail ile sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olduğunu, hedeflenen son nokta konusunda mutabık kalarak ilerlemeyi hızlandırma yollarını aradıklarını bildirdi.